Экс-мэр Томска Кляйн вышел из суда свободным

Бывший мэр Томска Иван Кляйн признан виновным по второму уголовному делу — о приемке дорог с ремонтом не по нормативам. Но от наказания экс-чиновника освободили, зачтя в срок время под стражей и домашний арест.

Советский районный суд признал Кляйна виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ) и назначил один год колонии общего режима, сообщил телеграм-канал «За Кляйна».

По версии следствия, градоначальник в 2019 году знал, что ремонт одной из городских магистралей выполнен не по нормативам, но приказал оформить документы так, чтобы работы были приняты. Подрядчику были необоснованно перечислены 74 миллиона рублей. В судебном процессе сумма ущерба была снижена до 6,2 миллиона рублей.

С учетом приговора по предыдущему делу (злоупотребление полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности) общий срок Кляйну составил два года девять месяцев колонии общего режима. Суд засчитал время нахождения экс-мэра под стражей и домашним арестом и освободил его от назначенного наказания.

Кляйна на улице встретили аплодисментами. Он сообщил, что будет обжаловать решение суда, так как не был согласен с предъявленными обвинениями. «Будем бороться дальше. Я сидеть не могу — в полном смысле этого слова», — отметил экс-градоначальник.

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