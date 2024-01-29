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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Экс-мэр Томска Кляйн вышел из суда свободным

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-мэр Томска Иван Кляйн после оглашения приговора суда
Фото: © телеграм-канал «За Кляйна»

Бывший мэр Томска Иван Кляйн признан виновным по второму уголовному делу — о приемке дорог с ремонтом не по нормативам. Но от наказания экс-чиновника освободили, зачтя в срок время под стражей и домашний арест.

Советский районный суд признал Кляйна виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ) и назначил один год колонии общего режима, сообщил телеграм-канал «За Кляйна».

По версии следствия, градоначальник в 2019 году знал, что ремонт одной из городских магистралей выполнен не по нормативам, но приказал оформить документы так, чтобы работы были приняты. Подрядчику были необоснованно перечислены 74 миллиона рублей. В судебном процессе сумма ущерба была снижена до 6,2 миллиона рублей.

С учетом приговора по предыдущему делу (злоупотребление полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности) общий срок Кляйну составил два года девять месяцев колонии общего режима. Суд засчитал время нахождения экс-мэра под стражей и домашним арестом и освободил его от назначенного наказания.

Кляйна на улице встретили аплодисментами. Он сообщил, что будет обжаловать решение суда, так как не был согласен с предъявленными обвинениями. «Будем бороться дальше. Я сидеть не могу — в полном смысле этого слова», — отметил экс-градоначальник.

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ЧП #Громкое дело #Томск
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Топ комментариев

paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

-Керя-

Елена Зеленская в Нью Йорке только потратила 1.1 миллион долларов в доме Cartier на побрекушки. Пусть...

smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)