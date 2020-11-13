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Наркотики и дороги: уголовные дела трех мэров Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в пятницу по подозрению в превышении должностных полномочий. Это уже третий томский градоначальник, попадающий под уголовные дела. В чем подозревали и за что судили предшественников Кляйна?

Первого мэра Александра Макарова арестовали в 2006 году по целому «букету» статей. Сообщником в деле градоначальника фигурировала его родственница, а свидетелями были сотрудники мэрии.

Второй мэр Николай Николайчук «подорвал авторитет органов власти» в истории с финансированием ремонта дороги и был арестован за превышение должностных полномочий. Кляйн задержан по этой же статье, но ему вменяют махинации с землей.

Дело о вымогательстве мэра Макарова

Александр Макаров возглавил Томск в 1996 году и руководил администрацией вплоть до ареста в декабре в 2006 года. По версии следствия, Макаров вместе со своей родственницей Ниной Егоренковой вымогал деньги у двух владельцев строительной фирмы. А во время обыска в доме, силовики нашли в квартире градоначальника наркотики.

Макарову предъявили обвинение по целому ряду статей: злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток в крупном размере, халатность, пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере, вымогательство, приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта.

Одновременно возбудили дело в отношении родственницы мэра — бывшего директора ОАО «Томскстройтранс» Нины Егоренковой, подозреваемой в вымогательстве у граждан 3 миллионов рублей под угрозой уничтожения их недвижимого имущества и утраты прав на его восстановление.

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Защищали Макарова на начальном этапе следствия 10 адвокатов. Сам обвиняемый сразу же заявил о плохом самочувствии. Его госпитализировали в областной кардиоцентр. Сыщики настояли на медицинской экспертизе, чтобы узнать истину о состоянии здоровья, и выявили у обвиняемого … наркозависимость, сообщило региональное СУ СК России.

Особую сложность для следствия представляли допросы свидетелей — работников мэрии. Они боялись давать показания против своего начальника.

В итоге следствие затянулось на полтора года. Объем уголовного дела составил 63 тома, пять из которых — обвинительное заключение. 

Из 18 месяцев, что длилось следствие, шесть месяцев Александр Макаров знакомился с материалами уголовного дела, заявляя многочисленные ходатайства, которые разрешались следствием в установленном законом порядке.

В мае 2008 года уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Томский областной суд, а приговор Макарову вынесли в 2010 году. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным по нескольким эпизодам обвинения и приговорила к 12 годам лишения свободы. 

По эпизодам по получению взятки и хранении наркотиков Макаров был признан невиновным. В 2016 году он вышел на свободу по ходатайству об условно-досрочном освобождении.

Дорогая дорога мэра Николайчука

Николай Николайчук занимал должность мэра Томска с 2007 года по 2013 годы. А в 2014 его задержали в Крыму и этапировали в Томск. Экс-мэру предъявили обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Судом и следствием установлено, что Николайчук не проводил аукцион на ремонт улицы Московский тракт, а сам решил, кто будет подрядчиком. Оплачивался ремонт за счет бюджетных средств.

Суд постановил, что «в результате действий подсудимого был подорван авторитет органов власти». А муниципальному образованию был причинен вред за счет завышения стоимости работ до 4,7 миллиона рублей.

Приговором суда Николай Николайчук признан виновным в превышении должностных полномочий, его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу городской казны 4,7 миллиона рублей.

«Пивная» земля мэра Кляйна

Кляйна задержали также по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, превысил он их в интересах своей компании — ОАО «Томское пиво». 

Согласно материалам дела, в 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику городского департамента градостроительства и архитектуры внести в систему «ГеоКад» данные о том, что один из земельных участков в районе «Томского пива» является санитарно-защитной зоной.

В январе 2017 года Кляйн подписал постановление, вносившее в генплан изменение. Согласно документу, в санитарно-защитной зоне строить многоэтажные жилые дома нельзя. И таким образом заявление предпринимателя, намеревавшегося начать стройку на этом месте, было отклонено. На карте Томска не появился целый микрорайон.

Следствие считает, что предпринимателю-застройщику был «причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов».

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