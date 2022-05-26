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Следователи предъявили Кляйну новое обвинение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео СК РФ

Следователи предъявили отстраненному от исполнения обязанностей мэра Томска Ивану Кляйну еще одно обвинение, оно связано с незаконной приемкой дороги, сообщили адвокаты Кляйна в официальном телеграм-канале.

«На этот раз Иван Григорьевич обвиняется в том, что он якобы дал указание начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями от нормативов», — говорится в сообщении.

Адвокаты сообщили, что Кляйна привезли к следователю из больницы, где он проходит химеотерапию.

«Для защиты очевиден факт того, что после 1,5 лет проведения следственных мероприятий в отношении Сергея Аушева он оговаривает Ивана Кляйна. Как и прежде, мы, адвокаты мэра Томска, настаиваем на полной невиновности своего подзащитного», — говорится в сообщении.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво».

Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Суд его приговорил к двум годам колонии общего режима.

Кляйн еще во время следствия перенес операции по удалению опухоли почки и надпочечника и операцию на щитовидной железе.

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Сибирь #Томск #Громкое дело
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