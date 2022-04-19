Суд изменил мэру Томска Ивану Кляйну, осужденному за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест в медучреждении, сообщили журналистам в объединенной пресс-службы судейского сообщества Томской области.
«На основании заключения медицинской комиссии Кляйну мера
пресечения до апелляционного рассмотрения дела изменена на домашний арест.
Местом содержания под домашним арестом определено медицинское учреждение Томска»,
— говорится в сообщении.
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво».
Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного
также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого —
о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Суд его приговорил к
двум годам колонии общего режима.
Кляйн еще во время следствия перенес операции по удалению опухоли почки и надпочечника, и операцию на щитовидной железе.
DrronumГосударь повелел экономики - и она стабилизировалась!
Drronumа ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина
Partizan1996С экономикой у нас полный стабилизец
WSG0600-164-164Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.