Суд изменил мэру Томска Ивану Кляйну, осужденному за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест в медучреждении, сообщили журналистам в объединенной пресс-службы судейского сообщества Томской области.

«На основании заключения медицинской комиссии Кляйну мера пресечения до апелляционного рассмотрения дела изменена на домашний арест. Местом содержания под домашним арестом определено медицинское учреждение Томска», — говорится в сообщении.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво».

Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Суд его приговорил к двум годам колонии общего режима.

Кляйн еще во время следствия перенес операции по удалению опухоли почки и надпочечника, и операцию на щитовидной железе.