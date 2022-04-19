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Мэра Томска Кляйна перевели под домашний арест в медучреждении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет Российской Федерации

Суд изменил мэру Томска Ивану Кляйну, осужденному за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест в медучреждении, сообщили журналистам в объединенной пресс-службы судейского сообщества Томской области.

«На основании заключения медицинской комиссии Кляйну мера пресечения до апелляционного рассмотрения дела изменена на домашний арест. Местом содержания под домашним арестом определено медицинское учреждение Томска», — говорится в сообщении.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». 

Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Суд его приговорил к двум годам колонии общего режима.

Кляйн еще во время следствия перенес операции по удалению опухоли почки и надпочечника, и операцию на щитовидной железе.

 
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Сибирь #Томск #Громкое дело
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Топ комментариев

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.