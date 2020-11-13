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НАВЕРХ
Задержание мэра Томска
Мэр Томска Иван Кляйн стал уже третьим градоначальником, попавшим под уголовное преследование. 13 ноября 2020 года его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Песков обратил внимание на жесткость задержания мэра Томска
13.11.2020 19:28 НСК
0
11
По версии следствия, Иван Кляйн превысил полномочия, действуя в интересах предприятия «Томское пиво», которым руководит его супруга.
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
13.11.2020 19:08 НСК
2
119
Томичи обсуждают в соцсетях задержание мэра города Ивана Кляйна. Они гадают, почему градоначальникам сибирского города не везет, и виноват ли чиновник.
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
13.11.2020 18:40 НСК
0
146
Мэр Иван Кляйн задержан в Томске: в чем его заподозрили, какой срок ему грозит, как уголовное дело повлияет на ситуацию в органах власти города и области?
Наркотики и дороги: уголовные дела трех мэров Томска
13.11.2020 17:05 НСК
1
190
В пятницу силовики задержали мэра Томска Ивана Кляйна. До него под следствие попало еще два градоначальника. В чем обвиняли томских глав администраций и чем все закончилось?
СК выложил видео задержания мэра Томска
13.11.2020 15:42 НСК
2
353
В пятницу мэра Томска Ивана Кляйна задержали за превышение должностных полномочий.
Томский губернатор отреагировал на арест мэра
13.11.2020 15:42 НСК
1
343
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассчитывает на профессиональную работу правоохранительных органов в части расследования дела в отношении мэра Томска Ивана Кляйна.
Стало известно, за что задержали мэра Томска
13.11.2020 13:32 НСК
6
589
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении мэра Томска Ивана Кляйна.
Мэр Томска Иван Кляйн. СПРАВКА
13.11.2020 11:28 НСК
1
491
В пятницу СМИ сообщили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна, причина пока не известна.
Задержан мэр Томска
13.11.2020 10:51 НСК
3
976
Правоохранители задержали мэра Томска Ивана Кляйна в пятницу, сообщил источник в силовых структурах.
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