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Задержание мэра Томска
Мэр Томска Иван Кляйн стал уже третьим градоначальником, попавшим под уголовное преследование. 13 ноября 2020 года его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
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