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Дело мэра Томска
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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд по делу Кляйна неожиданно перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Мэр Томска Иван Кляйн в пятницу должен был произнести последнее слово в суде, но заседание неожиданно перенесли на понедельник.

В пятницу подсудимый должен был сказать последнее слово перед оглашением приговора, дата которого пока не известна. Накануне защита попросила оправдать Кляйна, а прокурор запросил для него наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

«Неожиданно судья принял решение о переносе судебного заседания на понедельник», — сообщили адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале.

Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Тема: Дело мэра Томска
Мэр Томска Кляйн произнесет последнее слово в суде
Адвокаты попросили оправдать мэра Томска Кляйна
Прокурор запросил для Кляйна пять лет колонии
Мэр Томска Кляйн не признал вину в суде
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ЧП #Громкое дело #Местная власть
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