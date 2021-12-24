Суд по делу Кляйна неожиданно перенесли

Мэр Томска Иван Кляйн в пятницу должен был произнести последнее слово в суде, но заседание неожиданно перенесли на понедельник.

В пятницу подсудимый должен был сказать последнее слово перед оглашением приговора, дата которого пока не известна. Накануне защита попросила оправдать Кляйна, а прокурор запросил для него наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

«Неожиданно судья принял решение о переносе судебного заседания на понедельник», — сообщили адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале.

Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.