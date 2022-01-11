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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Прокуратура обжаловала приговор мэру Томска Кляйну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео СК РФ

Прокуратура Томской области обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну, посчитав решение суда слишком мягким. Главу города приговорили к двум годам колонии общего режима.

«Прокуратура подала апелляционное представление. Обвинение не согласно с чрезмерной мягкостью приговора и отдельными выводами суда», — сообщил ТАСС представитель ведомства.

Суд 30 декабря приговорил Кляйна к двум годам колонии общего режима. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, связанных с интересами компании «Томское пиво».

Защита обжаловала приговор, настаивая на невиновности мэра. Ранее представитель обвинения просил приговорить Кляйна к пяти годам колонии общего режима.

Тема: Дело мэра Томска
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ЧП #Громкое дело #Местная власть
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