Прокуратура обжаловала приговор мэру Томска Кляйну

Прокуратура Томской области обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну, посчитав решение суда слишком мягким. Главу города приговорили к двум годам колонии общего режима.

«Прокуратура подала апелляционное представление. Обвинение не согласно с чрезмерной мягкостью приговора и отдельными выводами суда», — сообщил ТАСС представитель ведомства.

Суд 30 декабря приговорил Кляйна к двум годам колонии общего режима. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, связанных с интересами компании «Томское пиво».

Защита обжаловала приговор, настаивая на невиновности мэра. Ранее представитель обвинения просил приговорить Кляйна к пяти годам колонии общего режима.