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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Защита мэра Томска Кляйна обжаловала приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео СК РФ

Защита признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями мэра Томска Ивана Кляйна обжаловала приговор, сообщила адвокат Марина Вихлянцева.

Вихлянцева уточнила «Коммерсанту», что пока защита подала короткую жалобу, поскольку копия приговора адвокатам еще не поступила.

Суд 30 декабря приговорил Кляйна к двум годам колонии общего режима. Его обвиняли в превышении должностных полномочий, связанных с интересами компании «Томское пиво», но на последнем судебном заседании статью переквалифицировали на «Злоупотребление должностными полномочиями».

Суд постановил отправить Кляйна в СИЗО на время вступления решения в законную силу, хотя до приговора мэр находился под домашним арестом.

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ЧП #Громкое дело #Местная власть
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