Суд признал вину мэра Томска Кляйна

Суд в четверг признал вину мэра Томска Ивана Кляйна в превышении должностных полномочий, сообщили адвокаты подсудимого.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

«Суд приходит к выводу, что вина Кляйна по второму эпизоду уголовного дела доказана полностью», — передают защитники мэра в своем Telegram-канале.

Мэр отрицает свою вину по всем эпизодам. Защита попросила оправдать Кляйна, а прокурор запросил для него наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Оглашение приговора продолжается.