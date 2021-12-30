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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд признал вину мэра Томска Кляйна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео СК РФ

Суд в четверг признал вину мэра Томска Ивана Кляйна в превышении должностных полномочий, сообщили адвокаты подсудимого.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

«Суд приходит к выводу, что вина Кляйна по второму эпизоду уголовного дела доказана полностью», — передают защитники мэра в своем Telegram-канале.

Мэр отрицает свою вину по всем эпизодам. Защита попросила оправдать Кляйна, а прокурор запросил для него наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Оглашение приговора продолжается.

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лачинов

То есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...

Uynachalnica

"В 2016 году чиновник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение."...

korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

Muzykant

Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
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