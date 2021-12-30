Мэру Томска Кляйну огласят приговор

Суд начнет оглашать приговор мэру Томска Ивану Кляйну в четверг, 30 декабря, в 14.00, сообщили его адвокаты в своем Telegram-канале.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Мэр отрицает свою вину по всем эпизодам. Он попросил судью принять «справедливое и законное решение» и дать ему возможность и дальше служить томичам. Кляйн считает, что единственная возможность для этого — оправдательный приговор.

Защита также попросила оправдать Кляйна, а прокурор запросил для него наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Приговор огласят 30 декабря.