Мэра Томска Кляйна отправили в колонию

Суд в четверг, 30 декабря, приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам колонии, передают его адвокаты в своем Telegram-канале. Кляйна обвиняли в превышении полномочий, но на последнем судебном заседании статью переквалифицировали на «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Признать Кляйна в преступлениях, предусмотренных ст. 285 УК РФ и ст. 289 УК РФ. По совокупности преступлений на два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитируют судью защитники.

Также Кляйн лишен права занимать должности в госслужбах и органах местного самоуправления сроком на три года и должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Мэр отрицал свою вину по всем эпизодам. Защита попросила оправдать Кляйна, а прокурор запросил для него наказание в виде пяти лет колонии.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Он находился сначала в СИЗО, потом под домашним арестом из-за ухудшения состояния здоровья.

По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.