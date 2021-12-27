Мэр Томска Кляйн произнес последнее слово в суде

Обвиняемый в превышении должностных полномочий мэр Томска Иван Кляйн в понедельник произнес заключительное слово в суде. Следующим этапом станет вынесение приговора.

«Все три эпизода, ваша честь, считаю сфабрикованным с помощью с лжесвидетелей. Бог им судья. Честно говоря, до выступления в прениях государственного обвинителя у меня теплилась надежда, что все, что мы услышали в рамках судебного следствия, должно было убедить прокурора отказаться от обвинения. Но увы!» — цитируют Кляйна его адвокаты в Telegram-канале.

Мэр отрицает свою вину по всем эпизодам. Он попросил судью принять «справедливое и законное решение» и дать ему возможность и дальше служить томичам. Подсудимый сказал, что, по его мнению, второе и третье уголовные дела были возбуждены потому, что он не признал вину по первому эпизоду.

«Оправдательный приговор — вот то, что может поставить всему этому барьер», — завершил свою речь мэр.

Ранее защита попросила оправдать Кляйна, а прокурор запросил для него наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Приговор огласят 30 декабря.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.