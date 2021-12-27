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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мэр Томска Кляйн произнес последнее слово в суде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет Российской Федерации

Обвиняемый в превышении должностных полномочий мэр Томска Иван Кляйн в понедельник произнес заключительное слово в суде. Следующим этапом станет вынесение приговора.

«Все три эпизода, ваша честь, считаю сфабрикованным с помощью с лжесвидетелей. Бог им судья. Честно говоря, до выступления в прениях государственного обвинителя у меня теплилась надежда, что все, что мы услышали в рамках судебного следствия, должно было убедить прокурора отказаться от обвинения. Но увы!» — цитируют Кляйна его адвокаты в Telegram-канале.

Мэр отрицает свою вину по всем эпизодам. Он попросил судью принять «справедливое и законное решение» и дать ему возможность и дальше служить томичам. Подсудимый сказал, что, по его мнению, второе и третье уголовные дела были возбуждены потому, что он не признал вину по первому эпизоду.

«Оправдательный приговор — вот то, что может поставить всему этому барьер», — завершил свою речь мэр.

Ранее защита попросила оправдать Кляйна, а прокурор запросил для него наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Приговор огласят 30 декабря.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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ЧП #Громкое дело #Местная власть
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Топ комментариев

лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
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