Следователи назвали причину пожара на ТЭЦ‑1 в Бурятии

Следователи возбудили уголовное дело после возгорания на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, причиной пожара назвали нарушение требований безопасности, сообщает СУ СК РФ по региону.

В четверг в 03.45 по местному времени на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла, из-за этого в режиме сниженных параметров отопления 791 многоквартирный дом.

В Улан-Удэ в четверг температура воздуха составляет 30 градусов мороза. Восстановительные работы на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжаются.

Следователи СУ СК России по Республике Бурятия возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской теплоэнергоцентрале № 1, в результате чего причинен крупный ущерб свыше 1 миллиона рублей.