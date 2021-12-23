НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Следователи назвали причину пожара на ТЭЦ‑1 в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
160 1
Фото: © мэрия Улан-Удэ

Следователи возбудили уголовное дело после возгорания на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, причиной пожара назвали нарушение требований безопасности, сообщает СУ СК РФ по региону.

В четверг в 03.45 по местному времени на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла, из-за этого в режиме сниженных параметров отопления 791 многоквартирный дом. 

В Улан-Удэ в четверг температура воздуха составляет 30 градусов мороза. Восстановительные работы на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжаются.

Следователи СУ СК России по Республике Бурятия возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской теплоэнергоцентрале № 1, в результате чего причинен крупный ущерб свыше 1 миллиона рублей.

Еще по теме
Пятеро госпитализированы в Томской области после возгорания вездехода
Глава поселения в Приангарье ответит за пожар, уничтоживший 28 домов
Спецслужбы проверят данные о минировании метро Новосибирска
Пожар на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ привел к режиму ЧС
смотреть все
Бурятия #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пятеро госпитализированы в Томской области после возгорания вездехода
Плату за детсады подняли в Новосибирске
Двигатель отлетел от Subaru после ДТП с автобусом в Новосибирске
Следователи назвали причину пожара на ТЭЦ‑1 в Бурятии
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Denis CENTR

За период правления Путина поменялось многое. Возник слой “супер-богатых чиновников, которые покупают...

Muzykant

Попробовал бы так рассуждать живя например в райцентре или селе.Заодно бы поискал новые школы,больницы...

Denis CENTR

Почему такие как ты, не хотят видеть очевидные вещи?Ты не замечаешь: нищих стариковубитые-разбитые школы...

Denis CENTR

Ага, каждый живет как он хочет, до поры до времени.А как жить пожилым людям из советского прошлого, детям...
Sibnet.Ru