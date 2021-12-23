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Избившие олимпийского чемпиона Соловьева объяснились

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/dmitry_solovyev

Конфликт между студентами и олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым начался, потому что спортсмену не понравилось, что с его спутницами разговаривали, заявил один из нападавших, видео оперативной съемки распространило МВД по Москве.

«Случился на улиц конфликт, в ходе чего мой товарищ несколько раз ударил потерпевшего. Человеку не понравилось, что мы стояли и разговаривали с его дамами», — сказал один из задержанных.

По его словам, фигурист толкнул его друга, и тот нанес первый удар. Он отметил стороны несколько раз пытались разрешить конфликт словесно, а Соловьев вызвал полицию, когда драку уже разняли.

Второй задержанный отказался говорить без адвоката. Оба молодых человека заявили, что раскаиваются в содеянном.

Инцидент произошел в ночь на вторник. По словам гражданской жены Соловьева, керлингистки Анны Сидоровой конфликт начался, после того как одна из ее подруг попросила у группы молодых людей зажигалку. Фигурист госпитализирован в Боткинскую больницу с травмой головы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы. СМИ писали, что они студенты.

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Спорт #Зимние виды #Громкое дело
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