Российские биатлонистки завоевали первую медаль в сезоне

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Австрии.
Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова оказались вторыми, уступив только команде Швеции. Россиянки проиграли победительницам 29,1 секунды, затратив десять дополнительных патронов.
Для спортсменок из России это первая награда в сезоне Кубка мира по биатлону. В предыдущей эстафете россиянки были восьмыми. На третьем месте в эстафете оказалась сборная Франции.
На первых двух этапах Кубка мира, которые проходили в Швеции, российские биатлонисты смогли завоевать только одну награду — бронзу в мужской эстафете.
DoDaМне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?
jeryakobщас там не меньше по результатам если судить и вывезенным семьям, деньгам
Алекс555Да,если дети живут за границей естественно можно влиять спокойно и ставить условия.
Dima73Всего то?155 125 000 руб,это же мелочь.У всех родителей есть такая заначка.Лекарство для небожителей.