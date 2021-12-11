Российские биатлонистки завоевали первую медаль в сезоне

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Австрии.

Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова оказались вторыми, уступив только команде Швеции. Россиянки проиграли победительницам 29,1 секунды, затратив десять дополнительных патронов.

Для спортсменок из России это первая награда в сезоне Кубка мира по биатлону. В предыдущей эстафете россиянки были восьмыми. На третьем месте в эстафете оказалась сборная Франции.

На первых двух этапах Кубка мира, которые проходили в Швеции, российские биатлонисты смогли завоевать только одну награду — бронзу в мужской эстафете.