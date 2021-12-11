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Российские биатлонистки завоевали первую медаль в сезоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Австрии.

Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова оказались вторыми, уступив только команде Швеции. Россиянки проиграли победительницам 29,1 секунды, затратив десять дополнительных патронов.

Для спортсменок из России это первая награда в сезоне Кубка мира по биатлону. В предыдущей эстафете россиянки были восьмыми. На третьем месте в эстафете оказалась сборная Франции.

На первых двух этапах Кубка мира, которые проходили в Швеции, российские биатлонисты смогли завоевать только одну награду — бронзу в мужской эстафете.

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DoDa

Мне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?

jeryakob

щас там не меньше по результатам если судить и вывезенным семьям, деньгам

Алекс555

Да,если дети живут за границей естественно можно влиять спокойно и ставить условия.

Dima73

Всего то?155 125 000 руб,это же мелочь.У всех родителей есть такая заначка.Лекарство для небожителей.
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