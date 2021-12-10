Журова увидела в трансгендерах проблему для большого спорта

Появление трансгендеров в большом спорте ставит вопрос о существовании женского спорта, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова

«Самая большая угроза, в моем понимании,— не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит. Сам человек может определить, за какой пол он выступает», — сказала Журова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее мнению, это вопрос, будет ли женский спорт вообще на Олимпиаде после этого. Так как Олимпийское движение ставит всех в очень неудобное положение.

«Чтобы трансгендеры появились в составе той или иной команды, многим странам надо поменять национальное спортивное законодательство. Но мы же понимаем, что не все страны готовы к этому», — отметила она.

МОК в ноябре представил рекомендации по допуску спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них говорится, в частности, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности. Подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.