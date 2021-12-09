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Windows 11 замедлила накопители SSD

Источник:
Gsmarena.com
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Фото: nigeljohnwade / Attribution-ShareAlike License

Пользователи Windows 11 начали жаловаться на снижение скорости работы накопителей SSD после перехода на самую последнюю версию операционной системы от Microsoft.

Некоторые пользователи уверяют, что накопители начали работать в два-четыре раза медленнее, как только владелец компьютера обновился с «десятки» до Windows 11. При этом проблема не связана с конкретным производителем.

Первые такие жалобы стали поступать еще три месяца назад. Наблюдения показывают, что проблема затрагивает только диск, на котором установлена операционная система. Если в системном блоке установлены несколько накопителей SSD, то остальные работают нормально.

Microsoft подтвердила наличие ошибки. Представители корпорации сообщили в официальном блоге, что уже работают над исправлением проблемы со снижением скорости SSD после установки Windows 11.

Тема: Человек и компьютер
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