Windows 11 замедлила накопители SSD

Пользователи Windows 11 начали жаловаться на снижение скорости работы накопителей SSD после перехода на самую последнюю версию операционной системы от Microsoft.

Некоторые пользователи уверяют, что накопители начали работать в два-четыре раза медленнее, как только владелец компьютера обновился с «десятки» до Windows 11. При этом проблема не связана с конкретным производителем.

Первые такие жалобы стали поступать еще три месяца назад. Наблюдения показывают, что проблема затрагивает только диск, на котором установлена операционная система. Если в системном блоке установлены несколько накопителей SSD, то остальные работают нормально.

Microsoft подтвердила наличие ошибки. Представители корпорации сообщили в официальном блоге, что уже работают над исправлением проблемы со снижением скорости SSD после установки Windows 11.