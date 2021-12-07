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Новый скорый поезд свяжет Томск и Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Скорые поезда снова будут ходить из Новосибирска в Томск и обратно, движение начнется с воскресенья, 12 декабря, сообщила администрация Томской области.

Состав будет курсировать по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправляться со станции Томск-2 он будет в 6.35 по местному времени, со станции Томск-1 в 6.58, а прибывать на станцию Новосибирск-главный в 11.30. Время в пути составит 5 часов и 5 минут.

В обратном направлении поезд будет отправляться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям со станции Новосибирск-Главный в 17.30, прибывать на станцию Томск-1 в 22.00, на станцию Томск-2 в 22.19.

В пути предусмотрены шесть остановок: Томск-1, Тайга-2, Яшкино, Юрга-1, Болотная и Мошково. Стоимость проезда от конечной до конечной начинается от 650 рублей. В состав поезда входят вагоны трех классов.

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Томск #Транспорт и дороги
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