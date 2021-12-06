Вытрезвитель откроют в Улан-Удэ до Нового года

Вытрезвитель откроется в декабре в Улан-Удэ, он не работал в регионе 11 лет, сообщила журналистам в понедельник замминистра здравоохранения республики Наталья Логина.

В Бурятии принят закон, по нему организация работы вытрезвителей отнесена к полномочиям системы здравоохранения. 9 декабря открывается вытрезвитель в Улан-Удэ, он будет рассчитан на 15 коек. Это будет структурное подразделение Республиканского наркологического диспансера.

Учреждение будет работать круглогодично. На его открытие, в том числе ремонт здания и приобретение оборудования, из регионального бюджета выделено 10 миллиона рублей. Для работы вытрезвителя на 2022 год запланировано 16 миллиона рублей.

«Доставляться в вытрезвитель сотрудниками полиции и службой скорой медпомощи будут лица в состоянии алкогольного опьянения, потерявшие способность самостоятельно ориентироваться и передвигаться. Для таких лиц будут созданы безопасные условия и соответствующий водно-питьевой режим», — отметила замминистра.

Она напомнила, что ранее нетрезвые люди доставлялись в больницы, и это осложняло работу медперсонала, создавало небезопасные условия как для медиков, так и для пациентов.

«В то же время и для самих лиц в состоянии алкогольного опьянения будут созданы условия безопасности, так как зачастую нетрезвые люди сами становятся жертвами преступлений, ограблений», — сказала Логина.

Вытрезвители в Бурятии были закрыты в 2010 году, ранее работу этих учреждений в регионе координировало МВД.