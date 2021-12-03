Агафье Лыковой подобрали нового помощника

Священнослужитель Георгий из Оренбурга останется зимовать на заимке Лыковых и помогать отшельнице Агафье Лыковой, сообщил на своей странице в Facebook директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

В составе группы на заимку Лыковых прибыли волонтеры и новый помощник.

«В помощь Агафье на зимовку на заимке останется священнослужитель Георгий из Оренбурга, нахождение которого благословил духовный отец Агафьи Карповны. С помощью спутниковой связи Агафья лично смогла поблагодарить своего духовного наставника за оказанную поддержку», — написал Непомнящий.

Лыкова показала, как она продолжает обживать новый дом, и представила отремонтированный дом «тяти», который горел этим летом.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя отшельница до сих пор живет в тайге.