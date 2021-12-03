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Воздух из Казахстана принесет в Забайкалье плюсовые температуры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Южная половина края в предстоящие выходные дни будет находиться в теплой воздушной массе, сместившейся на Забайкалье с северных районов Казахстана, сообщает ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

Минимальные температуры ночью составят 12-17 градусов, местами 7-12 градусов, преобладающие дневные температуры 1-6 градусов мороза. 4 декабря по западным, южным, местами центральным районам воздух прогреется до плюс 4 градусов.

По северным и восточным районам ожидается умеренно-морозная погода с минимальными температурами ночью 22-27 градусов, местами до минус 33 градусов, температура днем составит 9-14 градусов мороза.

Небольшой снег пройдет местами по краю, преимущественно по западным и северным районам. Ветер будет умеренный, 5 декабря днем с порывами до 15-18 метров в секунду.

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Забайкалье #Гео
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