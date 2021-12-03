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Читинские инспекторы ДПС открыли стрельбу по колесам гонщика

Источник:
Sibnet.ru
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Инспекторы ДПС открыли стрельбу по колесам, и остановили погоню за водителем автомобилем Toyota Chaser, сообщает УГИБДД по Забайкальскому краю.

Во вторник в Чите возле магазина Абсолют», 18-летний водитель Toyota Chaser, не отреагировал на требования остановиться, попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

«В сложившейся ситуации сотрудники полиции были вынуждены применить огнестрельное оружие в соответствии с законом "О полиции". Для оказания содействия в задержании правонарушителя также были привлечены сотрудники других подразделений полиции и ведомств», — говорится в сообщении.

Водитель не имел прав на вождение автомобилем. Chaser поместили на спецстоянку, а в отношении водителя возбудили дела об административных правонарушениях, в том числе о неповиновении полиции при требовании остановить транспортное средство.

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west_nik

Ох Европушка, давно тебя не втравливали в получение люлей... Видимо время пришло. Первые, особо одарённые...

corrector

Если б каждый подал в суд на эту власть, она б может больше думала, когда законы пишет

лачинов

Выгодополучателей все эти страшилки не трогают. И пока так будет ничего не изменится. Наймут новых директоров...

Uynachalnica

Просто восхитительно услышать такое от человека, возглавляющего военный блок!
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