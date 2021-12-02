«ВКонтакте» открыла неограниченный доступ к фильмам и видео

Сервис «VK Видео» открыл неограниченный доступ к фильмам, сериалам и роликам для пользователей без регистрации, сообщается в официальном блоге соцсети «ВКонтакте».

Теперь база контента открыта для незарегистрированных пользователей без учетной записи «ВКонтакте». Они смогут искать и смотреть миллионы фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей, трансляций без необходимости регистрироваться и авторизоваться.

Найти нужный контент поможет обновленный поисковый сервис на основе технологии машинного обучения. Порядок результатов поисковой выдачи опирается на зрительскую активность, качество видео, его тематику и другие факторы.

Также для пользователей без регистрации теперь доступны фирменные технологии «VK Видео». Среди них поддержка 4К, автоматический выбор качества с адаптацией под пользовательское устройство, перемотка назад во время прямых эфиров, стриминг на сетевые медиаплееры.