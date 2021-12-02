Нападения волков напугали бурятское село

Жители села Барыкино Тарбагатайского района Бурятии заявили в соцсетях, что их в страхе держат волки, Бурприроднадзор сообщил о выданных разрешениях в этом районе на уничтожение хищников.

«Только за последние два дня хищники уничтожили около 30 голов скота. Дикий зверь даже не боится человека и не особо прячется», — говорится в сообщении сельчан, которое опубликовал паблик «Аноним 03».



Информация от администрации района или ветеринарной службы в Бурприроднадзор о фактах нападения волков не поступала. При этом, ведомство выдало разрешение на регулирование численности волка около села Барыкино еще две недели назад.

В целом по Тарбагатайскому району действует решение на регулирование численности 12 особей хищника. Учитывая высокую миграционную активность волка в пределах района, будет усилена работа охотоведов по этому району.

«Случаи нападения происходят преимущественно при отсутствии контролируемого выпаса скота. Поэтому, в целях предотвращения нанесения ущерба волками необходимо соблюдать правила содержания, выпаса и перегон сельскохозяйственных животных», — говорится в сообщении.

В 2021 году в Бурятии добыли 626 волка. Охотникам платят 8 тысяч рублей за одного добытого волка за счет бюджета Республики. Иногда им доплачивают из местного бюджета от 3 до 10 тысяч рублей.