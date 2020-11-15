Закон выживания: как устроена волчья стая

Волки отличаются от других хищников тем, что сбиваются в стаи и поддерживают в них жесткую иерархию. У каждого зверя своя роль, необходимая для выживания всей волчьей семьи.

Волк — хищное животное семейства псовых. Обитает во многих регионах России, в том числе в лесах Сибири, даже на горных участках тайги.

Кто такой волк

Это умный, осторожный и сильный зверь. Окрас и шерстяной покров позволяют отлично маскироваться и выживать в условиях леса в любую погоду.

Основной рабочий «инструмент» волка — слух. В каком бы состоянии не находился зверь, он постоянно вслушивается в пространство, улавливая малейшие, недоступные уху человека звуки, различая причины и поводы возникновения этих звуков, будь то звуки шагов, крики птиц или что-то другое.

Не менее совершенно зрение, благодаря дальнозоркости волк способен на значительном расстоянии различать движущиеся предметы, животных, людей, птиц, даже ночью. Волк может замечать любые изменения привычной обстановки, появление незнакомых предметов, различия в экипировке и поведении людей.

Зверь получает основную информацию слухом, уточняет ее зрением и окончательно идентифицирует чутьем, в лесу он может уловить запах жертвы за сотни метров.

Эти хищники моногамны, самец спаривается только с одной самкой. Перед тем как образовать пару, молодое поколение ведет беспощадные битвы за самку.

Брачный период начинается в январе и заканчивается в апреле, в результате образования пары рождается обычно шесть-восемь детенышей. Живут волки от шести до десяти лет.

Как устроена волчья стая

«Чтобы выжить в суровое время года, защитить территорию от врагов, волки создают стаи, в которых каждой особе отведена определенная роль. Бывают случаи, когда волчьи стаи образуют свыше 25 особей и более, но это единичные стаи. Зачастую стая волков состоит из трех-семи особей», — рассказывает начальник научного отдела ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Алексей Китаев.

Вожаком стаи или, как иногда называют, матерым волком является альфа-самец. Помогает поддерживать социальный порядок внутри семьи альфа-самка.

Вожак устанавливает весь график жизни и роли других волков в стае. Он решает, когда поднимать семью на охоту, где останавливаться на отдых, что делать с больными ослабевшими членами.

«Конечно же, сила у диких животных — это главное, но для волка психика также важна. Встречались случаи, когда альфа-самец прислушивался к мнению всей стаи, но такое явление встречается очень редко», — говорит Китаев.

Подруга вожака следит за поведением других волчиц в стае и за процессом воспитания потомства. Считается, что волчицы даже спариваться начинают только с разрешения альфа-самки.

При движении стаи цепочкой ученые нередко наблюдали как первой шла альфа-самка, а замыкал строй вожак. То есть случается, что роль разведчика отводится женской особи, которая от природы более внимательна, а следить за порядком должен самец.

В случае гибели матерого волка его подруга может возглавить стаю, если ей позволяют опыт и врожденные качества. Но чаще место вожака занимает его «заместитель», так называемый бета-самец. Это старший воин в стае, в функции которого входит организация охоты и охраны территории.

Ниже в иерархии стоят волки-воины (рядовые члены семьи). Это взрослые самцы и самки без потомства. Их работа — добыча еды и охрана территории. В этой ступени иногда возникают группы. Это дружеские связи, которые завязываются в щенячьем возрасте и сохраняются всю жизнь. Утрату друга волки переживают очень тяжело, гораздо сильнее собак.

Волчицы-матери стоят особняком. Они не ходят на охоту, пользуются некоторыми привилегиями, но подчиняются альфа-самке. Для рождения потомства волчицы могут вместе с самцом уходить из стаи, обустраивать логово и проводить там какое-то время после появления потомства. Затем вместе со щенками возвращаются.

Волки-подростки — это пестуны (или переярки). Особи прошлогоднего выводка. Они все еще находятся под присмотром матерей и иногда привлекаются к воспитанию младшего поколения.

Совсем маленькие волчата, самое последнее потомство — щенки. О них заботятся все, не только матери. И им прощается все, нередко в спорных ситуациях пользуются покровительством вожака или его подруги.

Стая может ухаживать за «инвалидом» — покалеченным или старым зверем. Его кормят пережеванной пищей, как щенков, и даже могут ловить у него блох.

«Все зависит от условий жизни. Это развито на севере, в лесостепной зоне менее развито. В голодный год стая не может взять на себя обязанность по выкармливанию пожилых животных», — рассказывает Sibnet.ru специалист нацпарка «Шушенский бор» Элинор Пэйт.

Место зверя в семье можно понять по его хвосту. Вожак держит хвост свободно и уверенно, нередко высоко. Рядовые волки держат его опущенным. Особи, находящиеся на нижней ступени иерархии, хвост вовсе подгибают. Также при вожаке волки могут поджимать уши.

В некоторых случаях устройство волчьей стаи может незначительно отличаться от стандарта.

«Возникают ранги, состоящие из одной особи: старшая мать — как правило, это подруга предыдущего вожака, дядя — взрослый волк-воспитатель, сигнальщик — информирует стаю хищников об опасности или успешной охоте», — поясняет Алексей Китаев.

Фото: Редкий кадр плывущего волка © Сотрудник «Шушенского бора» Сергей Чумаков

Но всегда остается неизменным то, что общественные интересы ставятся выше личных, иначе под угрозой окажется само существование стаи, как единого целого. Младшие подчиняются старшим, не пытаясь высказывать свое мнение, а старшие обеспечивают пропитание, защиту и несут тяготы ответственности за жизнь остальных. И за нарушение закона стаи волк может заплатить жизнью.

Как охотятся волки

Волки охотятся на копытных животных – косуля, марал. В горных районах еще и на горных козлов. Но, по словам специалистов, также волки могут есть грызунов, птиц и зайцев, яйца и птенцов, гнездящихся на земле птиц, употреблять в пищу ягоды и даже кедровые орехи.

Для того чтобы добыть пищу, стая использует наработанную тактику, выбирая приемы в зависимости от обстановки и добычи. К примеру, заметив на косогоре пасущихся копытных, волки заходят сверху и бросаются на стадо. Животные в страхе разбегаются в разные стороны, а волки тем временем выбирают себе жертву.

Целью охотников становится особь, которая побежала вниз по склону. Убегая от волков, преследуемый зверь может со всего хода налететь на корягу или камень, заскочить в расщелину, получить травму и стать более уязвимым, сообщается на сайте «Саяно-Шушенского заповедника».

«Вожак руководит охотой, а молодые особи выполняют роль загонщиков, они загоняют животное туда, где ждет вожак, который наносит первый удар, как правило, самый точный. Если животное небольшое, он прыгает на загривок, прокусывает и так парализуют жертву. Остальные начинают нападать с боков. Это на крупную добычу — марал, косуля», — описывает волчью охоту Пэйт.

При охоте на крупных копытных волки также могут хватать животное за задние ноги. При этом волк может волочиться за жертвой, но ногу не отпустит.

Фото: Стая волков на охоте © «Саяно-Шушенский заповедник»

Зимой в «Саяно-Шушенском заповеднике» нередки случаи, когда копытные, спасаясь от преследователей, выбегают на замерзшее водохранилище и падают на льду, где их уже поджидают волки.

Отдельная тактика рассчитана на сибирских горных козлов. Главный метод стаи во время добычи такого зверя — подкарауливание, поскольку в скалах козероги чувствуют себя неуязвимо.

«Волки подкарауливают козерогов в местах переходов между скалистыми участками гор, в горных степях и у водопоев. Улучив момент, хищная стая бросается на стадо козерогов и переходит к преследованию. Убегая в панике, козероги часто получают травмы», — рассказывают специалисты.

Почему волки воют на Луну

«У волков идет общение на разных частотах разного регистра. Это все несет для них информацию. На высокой частоте — призыв. Например, вожак созывает всех на охоту, если большая стая. На низкой частоте — наоборот, волк от своих границ отгоняет других волков», — говорит представитель «Шушенского бора».

То есть волки всегда воют с какой-то определенной целью, как по одиночке, так и коллективно. Например, несколько особей воют одновременно, когда нужно выгнать конкурирующую стаю с территории. А один волк может таким образом разыскивать сородичей, привлекать самку, предупреждать о чем-то стаю.

Выть просто из-за того, что на небе появилась Луна, волк не будет. Это художественный образ. На самом деле волк поднимает морду из соображений акустики — направление звука вверх позволяет ему распространиться дальше. Также связь с Луной объясняется тем, что вой чаще слышно в темное время. Но волк ведет ночной образ жизни, и нередко охотится тоже ночью.

Чаще воют вожаки, гораздо реже — члены стаи с более низким в иерархии положением. Систематически воют щенки-подростки, тренируя голос и подражая взрослым особям. А одинокие волки, наоборот, могут вообще не выть, чтобы не выказывать свое местонахождение.

По словам Пэйт, хороший специалист по голосу волка может определить его возраст, вес и социальное положение.