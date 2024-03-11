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Зимние комары проснулись на Алтае. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Зимний комар-трихоцерид
Фото: © Алтайский биосферный заповедник

Зимние комары-трихоцериды проснулись на Алтае, это первые насекомые в регионе, сообщил Алтайский биосферный заповедник. Но людям не стоит их опасаться.

Длинные лапки комаров позволяют держать тело подальше от льда и не дают переохладиться. Жизнь этих насекомых коротка: после личиночной стадии они вылетают, спариваются, откладывают яйца и умирают — самцы сразу, самки — через несколько дней.

Зимний комар-трихоцерид
Фото: © Роман Воробьев, Татьяна Клименко, Алтайский биосферный заповедник

Размножаются эти комары при температурах около 0° во время оттепелей. В это время хищников еще либо нет, либо они еще не перестроились на поедание насекомых.

«Человеку проблем они доставить не могут, просто нечем. В отличие от своих кусачих родственников, Trichoceridae не имеют хоботка и вообще не едят во взрослом состоянии», — говорится в сообщении заповедника.

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Жизнь #Природа #Звери #Республика Алтай
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Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

-Керя-

Китаю можно копировать а Ирану нет что ли.

PA3OPBY

Иран большая страна и это не жалко, чтобы еврогеев и пиндосию уничтожать вместе + вся азия их ненавидит