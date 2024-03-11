Зимние комары проснулись на Алтае. ФОТО

Зимние комары-трихоцериды проснулись на Алтае, это первые насекомые в регионе, сообщил Алтайский биосферный заповедник. Но людям не стоит их опасаться.

Длинные лапки комаров позволяют держать тело подальше от льда и не дают переохладиться. Жизнь этих насекомых коротка: после личиночной стадии они вылетают, спариваются, откладывают яйца и умирают — самцы сразу, самки — через несколько дней.

Фото: © Роман Воробьев, Татьяна Клименко, Алтайский биосферный заповедник

Размножаются эти комары при температурах около 0° во время оттепелей. В это время хищников еще либо нет, либо они еще не перестроились на поедание насекомых.

«Человеку проблем они доставить не могут, просто нечем. В отличие от своих кусачих родственников, Trichoceridae не имеют хоботка и вообще не едят во взрослом состоянии», — говорится в сообщении заповедника.