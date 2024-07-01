Угольная буря накрыла Кузбасс. ВИДЕО

Сильная буря пронеслась по югу Кемеровской области в воскресенье, 30 июня. Угольная пыль накрыла Киселевск и трассу Кемерово — Новокузнецк — очевидцы поделились кадрами в соцсетях.

В Киселевске, который окружен угольными отвалами, была практически нулевая видимость. Жители писали, что невозможно выйти из дома.

«На Ленинской трассе местами апокалипсис. Сильный ветер, вся пыль с полей на дороге», — сообщил автор одного из постов.

Синоптики предупреждали о сильных жаре и ветре, грозах и граде. В регионе действовал режим повышенной готовности.