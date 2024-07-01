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Угольная буря накрыла Кузбасс. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сильная буря пронеслась по югу Кемеровской области в воскресенье, 30 июня. Угольная пыль накрыла Киселевск и трассу Кемерово — Новокузнецк — очевидцы поделились кадрами в соцсетях.

В Киселевске, который окружен угольными отвалами, была практически нулевая видимость. Жители писали, что невозможно выйти из дома.

«На Ленинской трассе местами апокалипсис. Сильный ветер, вся пыль с полей на дороге», — сообщил автор одного из постов.

Синоптики предупреждали о сильных жаре и ветре, грозах и граде. В регионе действовал режим повышенной готовности.

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Жизнь #Природа #Кузбасс
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Топ комментариев

paramedic

Надо же, депутаты обижаются!)))Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. ©

mosquito__2010

"Понять и простить" (С) ... Ребят, никто не в курсе, после того как Югославию разбомбили после подачи...

saxat

Успевала, торопилась, пока не сменил ещё свой пол юный перец )))

physx

Можно задать встречный вопрос, зачем америкосы в лице нато и их союзников приблизились к нашим границам?...