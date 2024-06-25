Сильнейшую за 50 лет жару зафиксировали в Западной Сибири

Аномальная жара в Западной Сибири побила в отдельных районах температурные рекорды 1970-1980-х годов, сообщила начальник службы метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

«Рекорды отмечаются, начиная с 22 июня, как в Новосибирской области, так и по всей Западной Сибири», — цитирует ТАСС Кичанову.

В пригороде Новосибирска, на левом берегу Оби, зафиксировано превышение примерно на один градус. Температурные рекорды побиты в Искитиме (34,6 градуса против 33,5 градуса в 1982 году) и Маслянино (32,9 градуса, предыдущие был в 1963 году).

Рекордные показатели жары на отдельных станциях отмечались в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области, где были превышены показатели 70-80-х годов прошлого века.

Причинами аномально высоких температур стали теплые потоки воздуха, которые идут в макрорегион из центральных районов Средней Азии. Кроме того, дополнительному прогреву способствуют «гребни тепла» в средней тропосфере.

Жара продержится в регионах Западной Сибири до конца июня, после пойдет на спад, ожидается температура в пределах плюс 17-25 градусов, дожди.

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