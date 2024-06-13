На частоте 52 герца: история самого одинокого кита в мире

Где-то в северной части Тихого океана живет кит. Казалось бы, что удивительного: самые большие млекопитающие там и обитают. Но этот кит особенный — у него есть имя: Самый одинокий, или 52-герцевый…

Самый одинокий кит стал метафорой одиночества в поисках любви. Ему посвящают песни, стихи и книги. В соцсетях зарегистрировано множество творческих каналов и групп для общения с названием 52Hurts (Боль-52).

Кита назвали «52-герцевый» и решили, что он обречен жить в полном одиночестве, из-за особой частоты, на которой кит поет и которую не слышат сородичи.

В гидрофонах военных

Самого одинокого кита обнаружили… военные. Пентагон в 1950-х годах создал сеть гидрофонов (подводных микрофонов) по всему Тихому океану, чтобы подслушивать советские подводные лодки. Это наблюдение велось постоянно, без пауз и перерывов.

Водное пространство пронизано множеством звуков, которые не способно воспринимать человеческое ухо. Например, это мелодии синих китов и финвалов (15-20 Гц). Синие исполняют несколько простых звуков «ммм, ммм», а у финвалов есть ритм. «Разговор» последних напоминает сигналы подводных лодок. Поэтому военные попросили ученых систематизировать звуки.

«Впервые мы поймали его сигнал в 1989 году. Сначала мы подумали, что это обычный синий кит или финвал, но он издавал звуки на частоте 52 Гц, а не 20 Гц, как у других китов. Мы дважды засекли сигнал и решили, что у него какой-то другой источник — некий механизм», — рассказал начальник штаба ВМС в отставке Джозеф Джордж в фильме Джошуа Земана «Самый одинокий кит».

Запись проанализировал биолог Уильям Уоткинс из Океанографического института Вудс-Хоул (Массачусетс, США), один из пионеров в области акустики морских млекопитающих. Он с уверенностью заявил, что звуки издает живой организм — кит.

Человек воспринимает звуки в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Выше этого называют ультразвуком, ниже — инфразвуком. Наиболее чувствительно человеческое ухо к частотам 100—4000 Гц. Это важно для общения, так как средняя частота голоса мужчины 130 Гц, женщины — 220 Гц. Голоса певцов варьируются от 80 (бас) до 1400 Гц (оперное сопрано).

Океанограф и его команда при поддержке Минобороны следили за китом 12 лет. Уоткинс скончался в 2004 году, но за несколько месяцев до кончины завершил работу над статьей, в которой подводил итоги анализа записей за все время. После его смерти отслеживанием 52-герцевого кита никто специально не занимался.

Что известно о Самом одиноком ките

Что это за особь. Сам Уоткинс предполагал, что 52-герцевый — это либо аномальная особь, либо гибрид синего кита и финвала.

«Я вполне уверена, что, по крайней мере, часть этого животного — синий кит», — высказалась исследователь из Национальной лаборатории морских млекопитающих в Сиэтле Кейт Стаффорд. Свое мнение она обосновала тем, что у Самого одинокого такая же сезонность в миграции, как и у синих китов.

После появления в СМИ статей о Самом одиноком ките исследовательская группа получала письма от глухих людей, которые считали, что кит может быть глухим.

Если предположить, что начиная с конца 1980-х годов фиксировали одну взрослую особь, то возраст Самого одинокого кита, как минимум, уже средний, не менее 45 лет.

Синие киты живут около 80-90 лет. Возраст китов определяют по ушной сере. Ежегодно образуются светлый и темный слои — в периоды голодания во время миграции и кормления. Самому взрослому синему киту, чей возраст определили таким способом, было 110 лет.

Где живет 52-герцовый. Животное фиксировали в Тихом океане ежегодно с августа по декабрь, из диапазона гидрофонов он выходил в январе-феврале.

Кит плыл на север до Алеутских островов и Кадьякского архипелага на юг до побережья Калифорнии, преодолевая от 30 до 70 километров в день.

Больше не одиночка

В 2010 году у берегов Калифорнии двумя находящимися далеко друг от друга сенсорами были зафиксированы подводные сигналы, схожие с сигналами 52-герцевого кита.

Через несколько лет аналогичное открытие сделали ученые и съемочная группа фильма про Самого одинокого кита. Он подавал сигналы в местах, которые находились в 145 километрах друг от друга с разницей в 10 минут, а значит, это не могла быть одна и та же особь.

Киты издают самый громкий звук среди млекопитающих. Их песни достигают уровня 188 децибел, что сравнимо с громкостью взлетающего реактивного самолета.

Так что китов может быть несколько. К тому же теперь биологи уверены, что сородичи понимают 52-герцевого.

«Синие киты, финвалы и горбатые киты: все эти киты слышат этого парня; они не глухие (киты слышат диапазон от инфразвука до ультразвука). Он просто странный», — комментировал Би-би-си в 2015 году один из ведущих мировых экспертов по общению с китами Кристофер Кларк из Корнельского университета.

СПРАВКА: Численность синих китов, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч. Промышленный вылов китов в XX веке уничтожил более 90% этих животных. Сегодня синие киты находятся под угрозой исчезновения.