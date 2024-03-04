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Игру северного сияния показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Жители ряда регионов России в ночь на понедельник, 4 марта, наблюдали северное сияние. Таймлапс сняли сотрудники Иркутского планетария.

В 13 секунд видео уместились 45 минут игры северного сияния. Съемка велась на 13-м километре Голоустененского тракта.

Природное явление также наблюдали в Московской, Ленинградской, Калининградской, Тверской областях.

Северное сияние появилось в непривычных для него регионах из-за магнитной бури. К Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля, сообщил Институт космических исследований РАН.

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Жизнь #Природа #Иркутск
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Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))