Игру северного сияния показали на видео

Жители ряда регионов России в ночь на понедельник, 4 марта, наблюдали северное сияние. Таймлапс сняли сотрудники Иркутского планетария.

В 13 секунд видео уместились 45 минут игры северного сияния. Съемка велась на 13-м километре Голоустененского тракта.

Природное явление также наблюдали в Московской, Ленинградской, Калининградской, Тверской областях.

Северное сияние появилось в непривычных для него регионах из-за магнитной бури. К Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля, сообщил Институт космических исследований РАН.