Красноярский ежик предсказал раннюю весну

Ежик Пых из красноярского зоопарка «Роев ручей» предсказал раннее наступление весны, сообщается в официальной группе зоосада в соцсети «ВКонтакте».

Пых — предсказатель-дебютант. Для него подготовили две миски с любимым лакомством ежиков — личинками. Одинаковые порции разместили в разных углах вольера.

Фото: © «Роев ручей»

Ежик уверенно отправился к миске, напротив которой разместили табличку с солнышком, символизирующим раннюю и теплую весну.

Так как оракул «подозрительно быстро определился», эксперимент повторили еще раз. Пыха выпустили поближе к другой миске, где было больше личинок, он их понюхал, но все-таки вернулся к той, которую выбрал в первый раз.