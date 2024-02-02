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Красноярский ежик предсказал раннюю весну

Источник:
Sibnet.ru
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Ежик Пых из красноярского зоопарка «Роев ручей» предсказал раннее наступление весны, сообщается в официальной группе зоосада в соцсети «ВКонтакте».

Пых — предсказатель-дебютант. Для него подготовили две миски с любимым лакомством ежиков — личинками. Одинаковые порции разместили в разных углах вольера.

Ежик-предсказатель Пых из красноярского зоопарка «Роев ручей»
Фото: © «Роев ручей»

Ежик уверенно отправился к миске, напротив которой разместили табличку с солнышком, символизирующим раннюю и теплую весну.

Так как оракул «подозрительно быстро определился», эксперимент повторили еще раз. Пыха выпустили поближе к другой миске, где было больше личинок, он их понюхал, но все-таки вернулся к той, которую выбрал в первый раз.

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Жизнь #Звери #Природа #Красноярск
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