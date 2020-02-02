Природные барометры: как животные предсказывают погоду?

Американцы 2 февраля следят за сурком и его поведением в надежде узнать, будет ли ранняя весна. Какие животные прогнозируют погоду на самом деле, и есть ли такие природные барометры в Сибири, Sibnet.ru рассказали ученые и специалисты зоопарка.

Популярный после фильма американский День сурка — праздник, когда высунувшийся из своей норки зверек становится предвестником ранней или поздней весны. В Сибири сурки водятся только в зоопарке, но и там этих зверей, как и ежей, и медведей в феврале не добудишься.

Жизнь по световому календарю

И разного рода праздники весны, которые устраивают теперь и в российских зоопарках с участием животных, это всего лишь развлечение для посетителей. «По нашим животным предсказывать погоду невозможно. Условия в зоопарке другие, летать им в теплые страны не надо, нет недостатка в корме. Но в марте-апреле, как и в природе, кошачьи плачут, хотят любви, птицы сооружают гнезда, медведи выходят из спячки», — рассказала представитель Новосибирского зоопарка имени Шило Евгения Пирожкова.

Внутренние биоритмы животных и поведение соотносятся с изменением светового дня, тепла, наличием и доступностью корма, прокомментировал доктор биологических наук Института систематики и экологии животных СО РАН Лев Вартапетов.

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«Заяц перед наступлением зимы линяет, надевает белую шубу из-за сокращения светового дня, с которым соотносится обычное выпадение снега. Зайцы иногда попадают впросак, они могут перелинять, а снег не выпал», — привел пример ученый.

И такой казус, как раз, говорит о том, что животные не чувствуют погодных аномалий, а многие века живут по световому календарю.

Консервативность наблюдается у многих птиц. Даже если наступила ранняя весна, перелетные птицы не вернутся раньше из-за длинных пролетных путей.

Медведи тоже просыпаются не столько из-за потепления, сколько из-за физиологических особенностей, которые побуждают выйти из берлоги и пополнить запасы пищи, даже если еще не пришло настоящее тепло.

Поэтому, скорее, можно следить за соответствием времен года календарю или наблюдать, как меняется погода и климат, когда привычные зверям сроки наступления осени или весны нарушаются, а они уже полиняли, прилетели или вывели птенцов.

«В плане глобального потепления однозначного ответа нет. У холоднокровных насекомых находят новые виды далеко от своего ареала, они вроде быстро смещаются на север вслед за теплом. У птиц и млекопитающих эти процессы более сложные, теплокровные более устойчивы. Эволюция словно говорит им, что не надо торопиться, не все так здорово, может, завтра придет ледниковый период», — сказал Вартапетов.

Некоторые виды зверей, как бы доказывая непредсказуемость погоды, решают проблему прогнозов хитрее. Например, у ворон часть популяции улетает зимой южнее, а часть остается «дома». «Если комфортная погода, то в выигрыше те, кто остался, а если зима холодная, оставшиеся гибнут. Но популяция пополняется за счет тех, кто переместился южней», — объяснил ученый.

Сейсмоуловители

У домашних животных поведение искажено тысячелетиями искусственного отбора, в ходе которого люди усиливали нужные качества в ущерб тем, что помогают выживать в природе. Кроме того, если у диких животных поведение связано с доступностью еды, то у домашних такой проблемы не возникает.

«В Алма-Ате была лаборатория диких и домашних животных. Пытались прогнозировать землетрясения и сели. У ряда животных, в том числе домашних — у попугаев, у каких-то грызунов были признаки тревожного поведения перед стихийными действиями. Но механизм не объяснен», — продолжил Вартапетов.

История знает немало примеров, когда питомцы реагировали на грядущие стихийные бедствия. Но эти редкие случаи мало изучены. И ученые не установили, как именно животные ощущают приближение стихии.

В 1944 году кот спас хозяев, сообщив о начале извержения вулкана Везувий необычным способом. Он пытался покинуть дом, отказывался от еды и ночью царапал людям лицо.

Или другой пример. Перед стихийным бедствием в итальянской провинции Фриули в 1976 года кошки поспешили вынести котят из домов, а собаки постоянно выли.

В китайской провинции Ляонин в начале 1975 года коровы не давали себя доить, кони разбивали конюшни, змеи выползали на снег и замерзали. Власти эвакуировали город, а феврале произошло разрушительное землетрясение магнитудой более 7.0.

Рыбки-барометры

Рыбы из-за наличия плавательного пузыря чутко реагируют на изменения атмосферного давления. Если оно высокое — ясная погода, если низкое — влажная и облачная. Эти особенности активно используют рыбаки.

«Хищники — окунь, судак активно клюют при высоком давлении, если оно от 750 и выше. В пасмурную погоду или при низком давлении наоборот. У не хищной рыбы — плотвы, карася при низком давлении активность падает, они ложатся ближе ко дну», — рассказал директор «Сибирского рыболовного клуба» Игорь Енаки.

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По его словам, также рыбы реагируют на смену сезонов. Когда устанавливается ледовый покров рыбалка не важная, а на первый тонкий лед, наоборот, хорошая. Весной же активность рыбы возрастает, когда лед начинает таять и рыба получает кислород.

Живой барометр можно завести дома в аквариуме. Больше всего для этого подходят кольчужные сомы и щиповка (Cobitis taenia), которую прозвали рыбкой-барометром.

«Когда давление падает, щиповка начинает суетиться, плавать туда-сюда, хотя обычно она держится ближе ко дну. Значит, скоро будет дождь. Примерно так же ведет себя и сом. Щиповка хорошо приживается в аквариумах, купить ее сложно, проще летом в местных реках и прудах наловить ее сачком», — рассказал ихтиолог Виктор Тарнавский.