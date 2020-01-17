Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы

Невидимый, как атмосферное давление, и точный как дозиметр, Сергей Дорожкин известен многим новосибирцам как автор самых верных прогнозов погоды. Но за славой синоптик-самоучка не гонится — скрывает внешность, возраст и, тем более, методику прогнозирования погоды. Sibnet.ru радиотехник Дорожкин рассказал о том, как увлекся погодой и почему, по его мнению, меняется климат и все чаще происходят стихийные бедствия.

Облачно или солнце за окном — Сергей Дорожкин каждое утро начинает одинаково. На него прыгает кошка, он встает с постели, включает компьютер, перехватывает по рации погоду для пилотов, проверяет информацию и пишет прогноз на наступающий день. На это уходит около 20 минут.

Прогнозы он публикует в группе в «ВКонтакте» уже семь лет без выходных и праздников, три раза в сутки.

Случайное хобби

Увлечение появилось в школьные годы. Мальчик Сережа слушал погоду по радио, строил погодные графики, записывал данные об изменениях температуры и влажности.

Через несколько лет графики практически полностью совпали с погодой за окном. «Я мог предсказать температуру на месяцы вперед с разницей в два градуса», — рассказывает собеседник.

Но учится на метеоролога не пошел, получил среднетехническое образование по специальности радиоаппаратостроение.

Затем школьное хобби снова напомнило о себе: чтобы не попадать под дождь, катаясь на скутере, Дорожкин рассчитывал, как проскочить между ливнями — настолько точные прогнозы синоптики не давали. А ему, благодаря собственным расчетм, удавалось оставаться сухим. Потом стал делиться информацией на форуме мотолюбителей...

Об осадках и изменении давления он предупреждал знакомых перед рыбалкой и заливкой фундамента.

#Гео Словарь синоптика: как понять прогноз погоды?

Сегодня, говорит Дорожкин, подписчики в соцсетях его непрерывно благодарят, временами присылают деньги. Например, одна бабушка просила узнать, когда ее дочери с детьми ехать с Алтая в Новосибирск, чтобы не было мороза и снега. После верного прогноза получил от нее много добрых слов.

«Еще одна подписчица поехала в Челябинскую область, я ей всю погоду в пути описал. Например, что слева появится грозовая туча, но вас недостанет. Она скидывала фотографии тучи, которую я описал заранее», — вспоминает синоптик-любитель.

Ошибки у него бывают пару раз в год, например, когда ветер изменил направление и температура не совпала. «Мне так стыдно было. Хотелось все бросить. Если погода месяцами идет без ошибок, никто не замечает. Как только погрешность, сразу пишут... », — с некоторой досадой вспоминает собеседник.

А еще ему бывает обидно, когда перестают поддерживать финансово: «Один раз неделю не давал прогноз, потому что обидно, когда тратишь силы, но никто не догадается скинуть деньги, а сам просить я не хочу».

Дело тонкое

Неустойчивость погоды в Новосибирске для синоптика-любителя превращает составление прогноза в увлекательный процесс. Ни один сайт, в том числе и Росгидрометцентра, не предоставляет правильных показателей. Потому что верно очертить погоду можно только на ближайшие сутки, самое большее — на три дня, уверяет Дорожкин.

Ему удается делать верный краткосрочный прогноз, но как именно — тайну не раскрывает. «В группу добавлялись синоптики, пытались выудить информацию, по какой методике я делаю прогноз», — продолжает собеседник.

Не секрет то, что он анализирует сразу несколько источников, корректирует данные на основе прошлых измерений, а иногда включает интуицию. «Сложно, когда утром небо затянуто тучами, а по прогнозу получается, что будет солнечно после обеда. Я пишу, что будет ясно, хотя сам в это не верю. Наступает обед, выходит солнце», — приводит пример новосибирец.

Фото: © предоставлено Сергеем Дорожкиным

От рации до дозиметра

Или нужно прислушиваться к интуиции когда ветер дует одновременно северный и южный, а Новосибирск находится посередине этого противостояния, и описать погоду становится сложно — в одной части города может быть холоднее, а в другой теплее.«Раньше использовал сайт, на котором показаны данные с метеорадаров в Куйбышеве и Толмачево, которые на 250 километров показывают, где дождь и туман. По нему можно было точно определить. Но когда я опубликовал снимок с этого радара, то через несколько дней доступ к нему закрыли. Синоптики делают все, чтобы я не мог определять погоду», — считает собеседник.

Сейчас в своей работе он использует данные авиационной погоды для Толмачево, которую получает с помощью рации, сайты со спутниковыми картами, а также приборы.

У Дорожкина несколько барометров: это и однодисковый советский, по которому надо щелкать, чтобы стрелка показывала точно, и точный барометр в гектапаскалях, показывающий малейшие изменения давления.

Высокоточный барометр он откорректировал по метеокартам по высоте, учитывая уровень моря. «Чкаловский аэродром находится на одном уровне с моим домом, прибавил высоту этажей. Если живете ближе к Оби, то давление будет выше. Если на горе и на высоком этаже, то ниже. Каждые 11 метров на 1 миллиметр давление будет отличаться», — поясняет собеседник.

Также в его арсенале гигрометр и самодельный цифровой термометр, изготовленный по статье из журнала «Радио», он измеряет температуру до десятых долей градусов. Есть даже дозиметр.

Фото: © предоставлено Сергеем Дорожкиным

Первый дозиметр Дорожкин заказал в Ленинграде после аварии на Чернобыле. Но показания прибор давал не точные, и приходилось измерять несколько раз, а затем делить значения на количество измерений.

Потом приобрел более другой, способный измерять радиацию за полминуты и голосом объявлять результаты. В квартире синоптика больше всего фонит бачок унитаза и плитка в ванной.

Честный и усидчивый

Это, пожалуй, все, что он рассказывает о своей технологии прогнозирования.

Дорожкин пытался обучить подругу, но ей не хватило усидчивости, а без этого качества ничего не получиться. Только на рисование одного графика в детстве он тратил 40 минут.

#Гео Как рождаются ураганы и смерчи

Также в этом деле не обойтись без честности. Можно, конечно, наугад написать данные, но специалист такого себе не позволит, он все измерит и перепроверит.

Самоучка не боится конкуренции со стороны автоматизированных систем, погодных сайтов, нейросетей и гаджетов. Многие из них он называет «генерацией случайных чисел».

«В Толмачёво сотрудник проверяет видимость вручную, автоматам нет доверия. Человек пока незаменим. Это хобби, но я ответственный, сам заставляю себя делать прогноз без выходных, не пропускать», — добавил он.

Почему меняется климат

Годами наблюдая за погодой, Дорожкин увидел, что предрекать температурные изменения становится сложнее. Потому что новосибирская погода больше не повторяет московскую, как это было раньше, когда через три дня из столицы приходили циклоны.

Фронтальные грозы — огромные тучи протяженностью в тысячу километров, ливень из которых можно было расписать по минутам — теперь редкость. Чаще появляются маленькие тучки, которые быстро «растут вверх», происходит короткая и локальная гроза.

«Отчего наводнения в Прибайкалье? Китайцы вырубили леса. Деревья впитывали влагу из почвы, теперь вода попадает в русла рек, которые переполняются и топят. Спиленные леса не защищают от ветров, они усиливаются и климат меняется не в лучшую сторону», — уверен Дорожкин.

Мнение настоящих синоптиков

Пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин засомневался, что, не обладая информацией о крупных объектах — антициклонах, атмосферных фронтах, можно верно составлять прогнозы. По его словам, погода в Сибири может резко изменится — в течении суток на 20 градусов, поэтому на уровне самоучки нелегко что-то предсказать.

О попытках коллег выудить информацию о методиках любителя Ягудин сказал: «У нас столько своих секретов, что чужих не надо».

«В 1971 году к нам обратился товарищ, который сказал, что умеет внушать погоду, чтобы в течение многих дней была комфортная температура. Я предложил ему внушать, чтобы в течение двух недель зимы погода была 10-15 градусов мороза. Сначала все пошло нормально, я уже думал, неужели влияет, а потом, как врезало 35-40 градусов мороза и он исчез», — вспомнил пример другого погодного «умельца» Ягудин.

Вспомнил сотрудник Гидрометцентра и о популярном на всю Россию Анатолии Дьякове, который был начальником научно-исследовательской Гидрометеостанции кемеровского поселка Темиртау. Он построил физико-математическую модель взаимодействия воздушных потоков с геомагнитным полем Земли, показал зависимость атмосферных процессов от динамики изменений площади солнечных пятен. Но гелиометеорологию официально не признавали.

Иностранцы называли его богом погоды за сверхточные прогнозы опасных явлений вроде тайфуна на Кубе. Даже когда его уволили из Гидрометцентра, он продолжал составлять свои верные прогнозы для разных стран. Но это, отметил эксперт, был специалист с научной базой.