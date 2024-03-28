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Небо в Приамурье окрасилось в желто‑оранжевый. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Небо в Амурской области стало желто-оранжевым — это связано с песчаными бурями в Монголии и Китае, фотографиями необычного явления поделились жители региона.

«Отличительной чертой весенних юго-западных циклонов над нашей областью является желтый или оранжевый цвет туч. Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом», — объяснил Амурский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на картах приземного анализа с вечера среды 27 марта в тех районах отмечены пыльные бури различной интенсивности. Поэтому выпадающие осадки нередко бывают грязными.

Кроме песка и пыли циклон принес в Благовещенск первый дождь (около 70% от нормы месяца).

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Жизнь #Природа #Погода
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