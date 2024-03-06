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Слоны устроили похороны погибших детенышей

Источник:
Journal of Threatened Taxa
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Ученые впервые зафиксировали ритуальные похороны пяти слонят в Северной Бенгалии — детеныши были погребены в дренажных канавах на чайных плантациях взрослыми животными.

Считается, что похороны своих умерших сородичей являются отличительным ритуалом человека. Однако последние данные указывают на то, что некоторые животные также демонстрируют схожее поведение.

Исследователи установили, что взрослые слоны ночью принесли пятерых умерших детенышей на плантацию и закопали их в канаве — из-за под земли торчали только их ноги. Охранники плантации сообщили, что слышали громкие крики животных на протяжении 30-40 минут.

Затем слоны удалились, на месте захоронения были найдены отпечатки ног слонов разного размера и экскременты. По мнению исследователей, это может указывать на то, что в похоронах участвовали члены стада всех возрастов.

Ученые извлекли похороненных слонят — оказалось, что умершим животным было от трех месяцев до года. У всех пятерых слонят обнаружили кровоподтеки на спине — они свидетельствуют о том, что животных долго несли к месту захоронения.

Отмечается, что специалисты и ранее фиксировали, что африканские слоны покрывают трупы сородичей растительностью и возвращаются к месту захоронений, однако ритуальное поведение с похоронами в земле было замечено впервые.

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d6w58vnowu

а тех, которые бомбили других мирных граждан, можно не ловить получается?Или других мирных граждан совсем...

corrector

они застряли в грязи, были подбиты из РПГ производства прошлого века и сожжены китайскими пластиковыми...

mosquito__2010

Цитата(Иркут 69 @ 6.3.2024, 11:34) А где про вилы.? Теряешь хватку... 😀Маладец что не можешь опровергнуть...

mosquito__2010

Америка с нами = Бахмут мы не сдадим = Полмиллиона закопанных несдавальщиков = 10 миллионов беженцев...