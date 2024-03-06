Слоны устроили похороны погибших детенышей

Ученые впервые зафиксировали ритуальные похороны пяти слонят в Северной Бенгалии — детеныши были погребены в дренажных канавах на чайных плантациях взрослыми животными.

Считается, что похороны своих умерших сородичей являются отличительным ритуалом человека. Однако последние данные указывают на то, что некоторые животные также демонстрируют схожее поведение.

Исследователи установили, что взрослые слоны ночью принесли пятерых умерших детенышей на плантацию и закопали их в канаве — из-за под земли торчали только их ноги. Охранники плантации сообщили, что слышали громкие крики животных на протяжении 30-40 минут.

Затем слоны удалились, на месте захоронения были найдены отпечатки ног слонов разного размера и экскременты. По мнению исследователей, это может указывать на то, что в похоронах участвовали члены стада всех возрастов.

Ученые извлекли похороненных слонят — оказалось, что умершим животным было от трех месяцев до года. У всех пятерых слонят обнаружили кровоподтеки на спине — они свидетельствуют о том, что животных долго несли к месту захоронения.

Отмечается, что специалисты и ранее фиксировали, что африканские слоны покрывают трупы сородичей растительностью и возвращаются к месту захоронений, однако ритуальное поведение с похоронами в земле было замечено впервые.