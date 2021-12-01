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Аналог «Диснейленда» построят в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сказочный городок с аттракционами, с местом для рыбалки и мангальной зоной планируют создать в окрестностях Абакана, сообщила замгубернатора Хакасии Ирина Войнова.

«В окрестностях Абакана решено построить свой Диснейленд. Успех саяногорского парка "Тортуга" определил новый тренд в развитии центров отдыха», — написала Войнова.

Один из них – «Рыжая лошадь» создавался как центр подготовки спортсменов-конников. Сейчас здесь организовывают конные прогулки, появился собачий городок «Хаски Лэнд» с катанием на собаках и контактный зоопарк.

В ближайшее время на территории «Рыжой лошади» откроется большое кафе, решено построить сказочный городок с аттракционами, выделить место для рыбалки и мангальную зону. 

По словам предпринимателей, главная цель — сделать парк круче, чем «Тортуга» в Саяногорске. В нем много сказочных скульптур и воссозданный корабль из «Пиратов Карибского моря».

Главное его преимущество — близость к Абакану. Здесь можно построить не только парк, но также создать места для размещения иностранных туристов.

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Хакасия #Туризм
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