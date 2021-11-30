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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Уголовное дело возбудили из-за непостроенных в Омске школ и детсадов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Чиновники в Омске ответят за халатность при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование», сообщило СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, неустановленные должностные лица Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области и казенного учреждения «Омскоблстройзаказчик» сорвали сроки подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию пяти общеобразовательных школ и четырех детских садов на территории города и Омской области.

В результате объекты до сих пор не построили. Устанавливаются конкретные должностные лица, которым предстоит ответить за халатность.

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Омск #Город #Местная власть #Образование
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