Уголовное дело возбудили из-за непостроенных в Омске школ и детсадов

Чиновники в Омске ответят за халатность при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование», сообщило СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, неустановленные должностные лица Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области и казенного учреждения «Омскоблстройзаказчик» сорвали сроки подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию пяти общеобразовательных школ и четырех детских садов на территории города и Омской области.

В результате объекты до сих пор не построили. Устанавливаются конкретные должностные лица, которым предстоит ответить за халатность.