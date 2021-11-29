Шолбан Кара-оол в бане поделился историей обморока при похудении

Экс-глава Тувы, депутат Госдумы Шолбан Кара-оол на видео из бани рассказал историю, как из-за попытки сбросить вес, он упал в обморок.

«В детстве весил 29 килограмм, сбрасывал вес, тогда наши тренеры так поступали, и в обморок хлопнулся. Надо золотую середину знать между здоровьем и высокими достижениями», — сказал на видео из бани Кара-оол.

В баню он ходил с серебряным призером чемпионата мира среди военнослужащих по спортивной борьбе Начыном Кууларом. Там они побеседовали за чашкой чая.

Кара-оол, руководивший Республикой Тыва 14 лет, сначала занял должность заместителя гендиректора «РусГидро» по связям с госорганами и общественностью. В сентябре он был избран депутатом Госдумы.