Напавший на журналиста потерял должность главы района в Хакасии

Боградский районный суд прекратил полномочия главы Ширинского района Сергея Зайцева, который напал на журналиста, сообщает Верховный суд республики.

В апреле 2019 года Зайцев и еще несколько чиновников были осуждены по делу о пожарах в районе в 2015 году. Тогда он был признан виновным в халатности, получил 4,5 года условно, но был освобожден от ответственности в связи с амнистией.

Затем глава района прославился после сюжета, вышедшего в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия-24». Корреспондент Иван Литомин спросил главу о качестве построенного жилья для пострадавших после пожаров в 2015 году. Зайцев попытался вытолкать съемочную группу и повалил Литомина на пол. Суд приговорил Зайцева к двум годам условно. В июне этого года условное осуждение отменено со снятием судимости.

«Прекращены полномочия главы муниципального образования Ширинский район Зайцева досрочно, в связи с вступлением в отношении него в законную силу приговоров Черногорского городского суда Республики Хакасия от 22 апреля 2019 года и 28 января 2020 года, немедленно после вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении.

По данным на сайте районной администрации, 55-летний Зайцев занимал пост главы района с 2007 года.