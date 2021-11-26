Напавший на журналиста потерял должность главы района в Хакасии

Боградский районный суд прекратил полномочия главы Ширинского района Сергея Зайцева, который напал на журналиста, сообщает Верховный суд республики.
В апреле 2019 года Зайцев и еще несколько чиновников были осуждены по делу о пожарах в районе в 2015 году. Тогда он был признан виновным в халатности, получил 4,5 года условно, но был освобожден от ответственности в связи с амнистией.
Затем глава района прославился после сюжета, вышедшего в программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия-24». Корреспондент Иван Литомин спросил главу о качестве построенного жилья для пострадавших после пожаров в 2015 году. Зайцев попытался вытолкать съемочную группу и повалил Литомина на пол. Суд приговорил Зайцева к двум годам условно. В июне этого года условное осуждение отменено со снятием судимости.
«Прекращены полномочия главы муниципального образования Ширинский район Зайцева досрочно, в связи с вступлением в отношении него в законную силу приговоров Черногорского городского суда Республики Хакасия от 22 апреля 2019 года и 28 января 2020 года, немедленно после вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении.
По данным на сайте районной администрации, 55-летний Зайцев занимал пост главы района с 2007 года.
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
Oskar271Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.