«Урал» с пассажирами застрял во льду на тувинской реке

Фото: © ГО и ЧС по Туве
Машину «Урал» с пассажирами нашли спустя пять дней, она вмерзла в реку, а дизтопливо в не закончилось, сообщает ГО и ЧС по Туве.
В воскресенье из села Кунгуртуг Тере-Хольского района выехал
«Урал» в сторону Кызыла. В автомобиле находились четыре человека. Они пропали.
В пятницу утром «Урал» с четырьмя пассажирами на борту нашли.
Машина застряла во льдах в реке Ак-Хем, израсходовав полностью имеющееся
дизтопливо.
Прибывшие на место оказали помощь застрявшим. Машину
отбуксировали дали им дизтопливо. Все пассажиры в удовлетворительном состоянии.