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«Урал» с пассажирами застрял во льду на тувинской реке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГО и ЧС по Туве

Машину «Урал» с пассажирами нашли спустя пять дней, она вмерзла в реку, а дизтопливо в не закончилось, сообщает ГО и ЧС по Туве.

В воскресенье из села Кунгуртуг Тере-Хольского района выехал «Урал» в сторону Кызыла. В автомобиле находились четыре человека. Они пропали.

В пятницу утром «Урал» с четырьмя пассажирами на борту нашли. Машина застряла во льдах в реке Ак-Хем, израсходовав полностью имеющееся дизтопливо. 

Прибывшие на место оказали помощь застрявшим. Машину отбуксировали дали им дизтопливо. Все пассажиры в удовлетворительном состоянии.

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