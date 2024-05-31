НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пожар на нефтебаза в Краснодарском крае вспыхнул из‑за дронов

Источник:
Sibnet.ru
256 0

Возгорание цистерн на нефтебазе в Темрюкском районе произошло в результате массированной атаки беспилотников на регион в ночь на пятницу, 31 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«От воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. (...) Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие», —написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавшие — сотрудники нефтебазы, им оказывают медпомощь. Остальные работники эвакуированы.

Кондратьев отметил, что массированная атака беспилотников была зафиксирована сразу в нескольких муниципалитетах края.

«Все они подавлены силами ПВО. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.

Тема: Военная операция на Украине
Байден разрешил Киеву бить по России американским оружием
МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение
Генштаб ВСУ назвал самый напряженный участок фронта
Макрон поддержал удары западным оружием по России
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение
Германия забила тревогу из‑за российского оружия
Президент Эстонии пообещал «поставить Россию на колени»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

korvinsS

Поддержим удары по Макрону Российским оружием но только именно по Макрону, но мы не должны поражать другие...

Удавиков

жена оценила работу своего мужа, который входит в управляющую партию городом

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?