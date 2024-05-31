Пожар на нефтебаза в Краснодарском крае вспыхнул из‑за дронов

Возгорание цистерн на нефтебазе в Темрюкском районе произошло в результате массированной атаки беспилотников на регион в ночь на пятницу, 31 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«От воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. (...) Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие», —написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавшие — сотрудники нефтебазы, им оказывают медпомощь. Остальные работники эвакуированы.

Кондратьев отметил, что массированная атака беспилотников была зафиксирована сразу в нескольких муниципалитетах края.

«Все они подавлены силами ПВО. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.