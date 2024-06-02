Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов при побеге

По меньшей мере 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через западную границу, сообщило западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли во время попыток преодолеть природные препятствия... Только в течение мая в Тисе обнаружены 10 тонущих», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пограничники спасли тех, «кого смогли», а также указали на то, что в последнее время наблюдается «увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах».

«Кто знает, когда и где всплывет труп очередного нарушителя и всплывет ли вообще. Кто знает, погиб ли тот человек, с которым пропала связь, в Тисе, упал в ущелье или имел роковую встречу с представителями фауны», — сказано в сообщении.

Число пытающихся нелегально покинуть Украину резко выросло после ужесточения мобилизации, начала облав на военнообязанных.

Выезд с Украины для граждан страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет сейчас запрещен.