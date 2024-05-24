Ракетный двигатель Илона Маска взорвался на испытаниях

Мощный взрыв произошел во время наземных испытаний ракетного двигателя Raptor, которые проходили на испытательном полигоне компании Илона Маска SpaceX в Техасе.

Момент взрыва засняли в ходе прямой трансляции NASA SpaceFlight. На кадрах заметно, что сначала в двигателе произошла некая аномалия, которая вызвала первичный взрыв, а затем был зафиксирован второй, более мощный.

Предположительно, второй взрыв был вызван выбросом в воздух перегретых паров топлива. SpaceX не стал официально комментировать инцидент, однако по правилам безопасности весь персонал во время испытаний находился на значительном удалении от места взрыва.





Двигатели Raptor планируется использовать в гигантской ракете Starship. Ее будут использовать для освоения Луны и колонизации Марса. Тестовая программа двигателя в ближайшее время будет продолжена.