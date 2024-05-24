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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ракетный двигатель Илона Маска взорвался на испытаниях

Источник:
TweakTown
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Мощный взрыв произошел во время наземных испытаний ракетного двигателя Raptor, которые проходили на испытательном полигоне компании Илона Маска SpaceX в Техасе.

Момент взрыва засняли в ходе прямой трансляции NASA SpaceFlight. На кадрах заметно, что сначала в двигателе произошла некая аномалия, которая вызвала первичный взрыв, а затем был зафиксирован второй, более мощный.

Предположительно, второй взрыв был вызван выбросом в воздух перегретых паров топлива. SpaceX не стал официально комментировать инцидент, однако по правилам безопасности весь персонал во время испытаний находился на значительном удалении от места взрыва.


Двигатели Raptor планируется использовать в гигантской ракете Starship. Ее будут использовать для освоения Луны и колонизации Марса. Тестовая программа двигателя в ближайшее время будет продолжена.


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ЧП #Происшествия #Космос
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Топ комментариев

pepelmetal

Оказывается в эту игру можно играть вдвоём

mosquito__2010

У тебя пунктик по поводу китайцев. Ты ещё не продался им что ли ? Зачем мучаешь себя ? Продайся уже разик,...

pepelmetal

Был один уже такой "невидимый"

Удавиков

это же Россия к границам нато приблизилась, судя по твоей логике