Путин сделал серьезное предупреждение Западу

Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал Западу по поводу Украины, отметили европейские политологи.

«Путин сделал жесткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям», — пишет Daily Express.

Комментарии Путина прозвучали во время пресс-конференции в Ташкенте, где его спросили о роли НАТО в Европе и требованиях Киева разрешить удары западным оружием по российской территории.

Так, российский лидер говорил о том, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул при этом, что Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.