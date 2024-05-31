Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России

МЧС намерено внести поправки в постановление о порядке создания объектов гражданской обороны. Они подразумевают строительство в России новых убежищ модульного типа для защиты от всех видов оружия — от ядерного до химического.

В действующей редакции документа от 1999 года говорится, что объекты гражданской обороны можно построить либо использовать в их качестве здания и сооружения, станций и линий метро, а также объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций.

Теперь МЧС предлагает создавать объекты гражданской обороны путем возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе модульного типа или других материалов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что имеющихся в России убежищ недостаточно, чтобы укрыть все население, а многие сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под защитные укрытия гражданской обороны.

В прошлом году Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС разработал мобильное убежище модульного типа «КУБ-М» для защиты от ядерного взрыва на 54 человека.