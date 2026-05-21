Россия завершит ядерные учения

Вооруженные силы России 21 мая завершат масштабные учения по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в ходе маневров задействовали более 64 тысяч личного состава и свыше 7,8 тысячи единиц военной техники, сообщило ведомство. Также к учениям привлекли более 200 ракетных установок, 73 надводных корабля и 13 субмарин, включая восемь стратегических.

Военные провели мероприятия по приведению в полную боеготовность соединений и воинских частей ядерных сил. По полигонам на территории России были успешно запущены баллистические и крылатые ракеты.

Проводимые с участием Белоруссии учения также были направлены на проверку уровня подготовки руководящего и оперативного состава, улучшение их навыков, отработку управления и взаимодействия при выполнении задач.

Украина уже назвала совместные ядерные учения Москвы и Минска беспрецедентным вызовом для глобальной безопасности. Официальный Киев обвинил Россию в превращение Белоруссии в «ядерный плацдарм у границ НАТО».

Западные СМИ посчитали маневры «ответом» на крупнейший удар украинских беспилотников по Москве и области. Они также обратили внимание на недавние испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».