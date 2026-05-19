Армия России начала учения по применению ядерных сил

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению стратегических ядерных сил, сообщило Министерство обороны РФ.

«Планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России», — говорится в сообщении.

Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, добавили в российском военном ведомстве.

К участие в маневрах принимают РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них задействуют больше 64 тысяч человек личного состава и свыше 7800 единиц техники, в том числе:

  • более 200 ракетных пусковых установок;
  • свыше 140 летательных аппаратов;
  • 73 надводных корабля;
  • 13 подлодок, из которых восемь — стратегического назначения.

Как отметили в министерстве, учения направлены на проверку уровня подготовки руководящего и оперативного состава, улучшение их навыков, отработку управления и взаимодействия при выполнении задач.

