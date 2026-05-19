Истребитель НАТО сбил украинский дрон

Истребитель НАТО впервые сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство Эстонии. Дрон предположительно принадлежал Украине, сообщил глава Минобороны страны Ханно Певкур.

По словам министра обороны, дрон проник в воздушное пространство республики и был сбит истребителем над озером Выртсъярв. После этого на юге республики отменили воздушную тревогу, передает издание Delfi.

По предварительным данным, перехват не причинил вреда гражданскому населению или инфраструктуре. В настоящее время уточняется принадлежность беспилотника, ведется поиск его обломков.

Страны Прибалтики регулярно сообщают о проникновении беспилотников в свое воздушное пространство. В начале апреля Москва вынесла предупреждение странам Балтии из-за решения открыть небо для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию.

SIBNET.RU В TELEGRAM