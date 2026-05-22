Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО

Пентагон опубликовал новый массив данных об НЛО, на сайте ведомства появились архивы с фотографиями, фотоснимками и документами.

Среди снимков и видео преобладают современные материалы, снятые в последнее десятилетий. Например, обнародованы военные кадры с неизвестным объектом над Ираком, снятые 1 мая 2022 года.

Также в рассекреченных файлах есть сведения о перехвате НЛО, в котором участвовали сразу 13 американских истребителей. Отмечается, что они не смогли приблизиться к светящемуся звездообразному объекту, который совершал маневры, невозможные для самолета.

Первая часть материалов была опубликована 8 мая в рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters, утвержденной Дональдом Трампом. В нее вошло более 162 досье.