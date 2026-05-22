Генералы НАТО спрятались в метро от «российского вторжения»

Высокопоставленные офицеры НАТО организовали штаб на заброшенной станции лондонского метро Charing Cross, чтобы отработать операции на случай возможного нападения России.

Военнослужащие альянса в рамках учений Arcade Strike смоделировали сценарий вторжения в одну из стран Балтии и отрабатывали применение радиоэлектронной борьбы для подавления связи и беспилотников условного противника, пишет The Independent.

Целью учений стала отработка концепции «разведки и удара» для обнаружения и уничтожения наступающих сил. Западные военные отметили, что у России в случае конфликта будет преимущество в момент атаки.

При этом источники в альянсе уточнили изданию, что текущих запасов дронов Великобритании хватит лишь на неделю боев, а прежние преимущества обороны стран НАТО больше нельзя считать гарантией их защищенности.